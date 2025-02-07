Всем, у кого есть карта "Мир", установили срок до конца февраля. Позже уже будет поздно

За выполнение заданий:

На платформе "Приветы" регулярно публикуются задачи, которые позволяют заработать дополнительные баллы. Это могут быть как простые действия (например, регистрация в личном кабинете), так и более сложные задания, такие как участие в опросах или прохождение образовательных курсов. Активное участие в таких активностях поможет быстрее накопить бонусы.