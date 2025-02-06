Представительница Республики Коми стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»
- 14:30 6 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
Ольга Залевская, преподаватель и эксперт ФГБУ «Росдетцентр», одержала победу в престижном конкурсе, получив признание на федеральном уровне за просветительскую деятельность и вклад в развитие образования
5 февраля в Москве в Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Этот конкурс, организованный Российским обществом «Знание», привлек внимание тысяч участников со всех уголков страны. В этом сезоне победителями стали 70 лекторов из 37 регионов России, в том числе представительница Республики Коми Ольга Залевская.
Ольга Залевская, главный эксперт ФГБУ «Росдетцентр» и преподаватель Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, представила лекцию о развитии «мягких навыков» у школьников и важности роли советников директоров по воспитанию в образовательных учреждениях. Эти темы, несомненно, стали актуальными и востребованными в рамках образовательной реальности России, где внедрение и развитие новых подходов к обучению становятся важнейшей частью образовательной политики.
В финале конкурса Ольга Залевская продемонстрировала свой высокий профессионализм и приверженность идеалам просвещения, что позволило ей стать победителем. Победителей конкурса наградили не только признанием, но и денежными средствами в размере 250 тысяч рублей, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения просветительской деятельности и создания авторского контента.
Награды победителям вручили видные представители образовательной и государственной сферы, в том числе министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник Президента Елена Ямпольская, а также генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и другие почетные гости. Они подчеркнули значимость подобных проектов для развития российского образования и важность вовлечения просветителей в образовательный процесс.
«Лекторы и наставники играют важнейшую роль в формировании мировоззрения молодёжи и в поддержке развития культуры и образования в стране», — отметил Сергей Кравцов.
В свою очередь, Елена Ямпольская подчеркнула важность увлекательной передачи знаний, чтобы слушатели не только получали информацию, но и хотели развивать свои навыки и мировоззрение.
Конкурс «Знание.Лектор» не только выявляет талантливых лекторов, но и предоставляет им возможность для дальнейшего роста. В 2025 году Российское общество «Знание» планирует запустить новый проект, который позволит лекторам обмениваться опытом, посещать мастер-классы и участвовать в других мероприятиях, направленных на их профессиональное развитие.
В рамках конкурса также были учреждены специальные номинации для финалистов от партнеров конкурса. Среди призов — гранты на просветительскую деятельность, сертификаты на повышение квалификации и даже возможность записывать подкасты на «Русском Радио». Поддержка таких инициатив поможет не только победителям, но и всем участникам конкурса активно развиваться в сфере образования и просвещения.
Особое внимание стоит уделить культурной составляющей мероприятия, ведь церемония награждения сопровождалась творческими номерами, посвящёнными великим русским писателям, учёным и деятелям культуры.
В этом году конкурс «Знание.Лектор» привлек более 19 тысяч участников со всей страны. Каждый из них прошел многоэтапный отбор и подготовил авторские лекции по 14 различным темам, от науки и культуры до воспитания и педагогики. Эти усилия стали важным вкладом в развитие российской образовательной системы и популяризацию просвещения среди молодежи.