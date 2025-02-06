Представительница Республики Коми стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

Ольга Залевская, преподаватель и эксперт ФГБУ «Росдетцентр», одержала победу в престижном конкурсе, получив признание на федеральном уровне за просветительскую деятельность и вклад в развитие образования

5 февраля в Москве в Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Этот конкурс, организованный Российским обществом «Знание», привлек внимание тысяч участников со всех уголков страны. В этом сезоне победителями стали 70 лекторов из 37 регионов России, в том числе представительница Республики Коми Ольга Залевская.

Ольга Залевская, главный эксперт ФГБУ «Росдетцентр» и преподаватель Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, представила лекцию о развитии «мягких навыков» у школьников и важности роли советников директоров по воспитанию в образовательных учреждениях. Эти темы, несомненно, стали актуальными и востребованными в рамках образовательной реальности России, где внедрение и развитие новых подходов к обучению становятся важнейшей частью образовательной политики.

В финале конкурса Ольга Залевская продемонстрировала свой высокий профессионализм и приверженность идеалам просвещения, что позволило ей стать победителем. Победителей конкурса наградили не только признанием, но и денежными средствами в размере 250 тысяч рублей, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения просветительской деятельности и создания авторского контента.

Награды победителям вручили видные представители образовательной и государственной сферы, в том числе министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник Президента Елена Ямпольская, а также генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и другие почетные гости. Они подчеркнули значимость подобных проектов для развития российского образования и важность вовлечения просветителей в образовательный процесс.