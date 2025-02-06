Владимир Путин наградил медалью главу Усинска Николая Такаева

Фото со страницы Николая Такаева в соцсети «ВКонтакте»

Николай Такаев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за многолетний вклад в развитие Усинска Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Усинска Николай Такаев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Эта награда стала признанием многолетней работы Такаева на благо города и его жителей. Указ подписан в феврале 2025 года.

Николай Такаев родился в Чечне, но свою судьбу связал с Усинском, куда переехал в 1992 году. Здесь, на родной земле, он начал строить свою карьеру, получив профессию слесаря в ПТУ №36, а затем продолжил образование в Москве, окончив филиал Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов России. Эти знания и опыт стали прочной основой для дальнейшей работы на благо родного города.

Профессиональная деятельность Николая Такаева началась с депутатской работы в Совете Усинска. В марте 2000 года он стал депутатом, а в 2011 году возглавил депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности. Его активное участие в управлении городом стало заметным для местных жителей и коллег.

В 2015 году Николая Такаева избрали депутатом Совета Усинска по одномандатному округу. Его работу в качестве народного избранника признали успешной, и вскоре он стал главой Усинска. В 2018 году Николай Такаев исполнял обязанности мэра города, а вскоре, после подтверждения своих полномочий, избавился от приставки «и.о.».