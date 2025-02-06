Чистое мясо, никакой подделки: в Роскачестве огласили лучшую колбасу для оливье
- 07:15 6 февраля
- 16+
- Служба новостей
Роскачество представило рекомендации по выбору колбасы для новогодних салатов, в первую очередь для оливье. Специалисты изучили более 40 брендов, чтобы определить лучшие варианты для этого популярного блюда.
Традиционно в оливье используется колбаса, хотя иногда можно встретить рецепты с рыбой или мясом. Основной целью Роскачества был поиск колбасы, сочетающей в себе высокое качество и разумную стоимость.
В результате исследований лучшей по соотношению цены и качества была признана колбаса марки «Вязанка». Эта докторская колбаса успешно прошла лабораторные тесты: в ее составе не было обнаружено красителей и консервантов, а уровень фосфатов оказался в пределах нормы. Также среди рекомендованных оказалась колбаса «Окраина», получившая высокую оценку и удостоенная всероссийского знака качества, сообщает источник.