"Придет вместе с пенсией в феврале": абсолютно всех, кто получает пенсию, ждет новый сюрприз
- 03:07 6 февраля
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о бонусе, который в феврале будет приходить людям вместе с пенсией. Для пожилых это станет новым сюрпризом, но размер бонуса будет зависеть от условий программы, в которой участвовал человек. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
Пенсионеры в России могут рассчитывать на приятный сюрприз от банков в начале года. В январе финансовые организации подведут итоги социальных программ, запущенных в прошлом году, и начнут перечислять средства на карты пожилых клиентов.
Как пояснил эксперт Власов, речь идет о так называемых "приветственных выплатах". Это бонусы, которые банки предоставляют пенсионерам за оформление пенсии на карту их учреждения. Такие программы действуют во многих российских банках.
Примечательно, что ПСБ предлагает единовременный бонус в размере 2 тысяч рублей каждому пенсионеру, кто переведет получение пенсии на карту этого банка. Выплата будет произведена тем, кто соответствует условиям программы в декабре, и поступит вместе с пенсией. Бонус автоматически конвертируется в рубли и может быть использован по усмотрению получателя.
"Почта Банк" также подготовил специальное предложение: пенсионеры смогут получить по 1 тысяче рублей за каждого друга, которого они приведут в банк, и который решит получать пенсию на карту этого финансового учреждения.
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