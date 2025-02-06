"Придет вместе с пенсией в феврале": абсолютно всех, кто получает пенсию, ждет новый сюрприз

Пенсионерам рассказали о бонусе, который в феврале будет приходить людям вместе с пенсией. Для пожилых это станет новым сюрпризом, но размер бонуса будет зависеть от условий программы, в которой участвовал человек. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Пенсионеры в России могут рассчитывать на приятный сюрприз от банков в начале года. В январе финансовые организации подведут итоги социальных программ, запущенных в прошлом году, и начнут перечислять средства на карты пожилых клиентов.