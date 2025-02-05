Такие драники готовили еще наши бабушки – и вот почему они намного вкуснее обычных

Подготовьте овощи: очистите картофель и лук. Натрите картофель на крупной терке, а лук — на мелкой. Смешайте натертые овощи в глубокой миске.

Удалите лишнюю жидкость: аккуратно отожмите массу, чтобы избавиться от лишнего сока, это поможет драникам сохранить форму и получить хрустящую корочку.

Добавьте остальные ингредиенты: вбейте яйцо в картофельно-луковую массу, добавьте муку, соль и перец. Перемешайте до однородного состояния.

Приготовление драников: разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, слегка прижимая их, чтобы сформировать оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.