Яйца выбираем только так: хитрость, которую знают лишь продавцы – 2 полезнейших лайфхака

При покупке яиц в магазине каждый обращает внимание на нюансы, которые приемлемы только для него. Кому-то нравятся яйца определенной марки, а кому-то по душе скорлупа белого или рыжего цветов. Однако большинство покупателей предпочитает брать продукт именно крупного размера. Таков менталитет: больше — значит, качественнее и лучше. Но в ситуации с яйцами — это глубокое заблуждение.

Разумеется, дело здесь вовсе не в том, что товар категории С0 несут исключительно опытные и элитные куры. Звучит это немного забавно, только вот в действительности все не смешно. Отборные яйца, чаще всего, несут старые несушки, которые на протяжении всей своей жизни "сидели" на гормонах. Поэтому и о натуральности продукта, производимого такими курами, говорить сложно.