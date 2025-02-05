Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии: состояние олимпийской чемпионки стабилизировалось

Фото пресс-службы РЛК имени Раисы Сметаниной

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина продолжает восстановление после инсульта. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, она находится в ясном сознании. Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии

Известная российская лыжница, олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, которая в декабре 2024 года перенесла инсульт, значительно улучшила свое состояние. 4 февраля 2025 года стало известно, что спортсменку перевели из реанимационного отделения в кардиологическое. По словам врачей, Раиса Сметанина пребывает в ясном сознании, а её состояние оценивают как средней степени тяжести.

Сметанина была госпитализирована в Сыктывкар в конце декабря прошлого года после того, как перенесла инсульт. Первоначально её состояние было тяжелым, и врачи приняли решение перевезти спортсменку в Санкт-Петербург в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Там её состояние несколько улучшилось, и 21 декабря Сметанину перевели в палату интенсивной терапии. Однако вскоре ее здоровье ухудшилось, что вынудило врачей вновь поместить ее в реанимацию.

С тех пор прошло несколько недель, и, по последним данным, инсульт больше не угрожает жизни олимпийской чемпионки, хотя ее организм продолжает восстанавливаться от его последствий. Врачи уверяют, что в настоящее время Раиса Сметанина находится в стабильном состоянии, но еще требуется время для полного восстановления. Несмотря на выздоровление, последствия инсульта могут сказаться на ее здоровье в дальнейшем, и необходима тщательная реабилитация.