Врио главы Коми раскритиковал подготовку к празднованию 80-летия Победы за формализм и недоработки

Ростислав Гольдштейн потребовал пересмотра подхода к подготовке мероприятий, а также выразил обеспокоенность состоянием госпиталя ветеранов и памятников.

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн резко выразил недовольство по поводу формального подхода местных властей к подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На заседании оргкомитета, посвященном организации торжеств, он подчеркнул, что такие подходы неприемлемы, особенно в отношении темы, столь значимой для каждого гражданина страны.

Гольдштейн обратил внимание на то, что подготовка к празднику, по его мнению, нуждается в срочной корректировке. Он отметил, что правительство региона должно работать более ответственно, не допуская формализма в организации мероприятий. По словам врио главы, текущий подход от властей не соответствует ожиданиям ветеранов и общества.

«Не стыдно правительству, которое получает деньги за свою работу? Мне стыдно перед ветеранами, стыдно за формальный подход», — подчеркнул Гольдштейн. Он также выразил разочарование по поводу бездействия местных властей, несмотря на настоятельные требования.

Особое внимание врио главы уделил вопросам, связанным с состоянием госпиталя для ветеранов и участников боевых действий. Людмила Жукова, председатель республиканского совета ветеранов, сообщила о многочисленных проблемах в этом медицинском учреждении. По ее словам, госпиталь нуждается в капитальном ремонте, так как многие помещения не соответствуют стандартам, а условия для пребывания ветеранов оставляют желать лучшего. В ответ на эти замечания заместитель председателя правительства Коми Игорь Дягилев пообещал, что в течение недели будут проработаны предложения по улучшению условий в госпитале.

Кроме того, на заседании подняли вопрос о состоянии памятников и могил фронтовиков. Жукова отметила, что многие памятники находятся в заброшенном состоянии, а могилы участников войны требуют немедленного благоустройства. В 2024 году благодаря благотворительному марафону собрано более 2,2 миллионов рублей, которые направлены на восстановление и благоустройство заброшенных могил. Однако проблема с бесхозными памятниками всё ещё остаётся актуальной.