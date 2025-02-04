Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов

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Новым управляющим Коми отделением Сбербанка назначен Игорь Трепов. Карьера Игоря в Сбербанке началась в 2012 году в Ростове-на-Дону. За это время он успел поработать в различных сегментах банковского бизнеса в трех городах России.

В Сыктывкар новый руководитель приехал из Пскова, где был заместителем управляющего местным отделением Сбера. На предыдущей должностной позиции одним из ключевых достижений Игоря стало внедрение проекта "Школьная карта". В 2022 году получил благодарность от губернатора Псковской области за вклад в развитие банковского сектора региона.

Игорь – кандидат в мастера спорта по плаванию, интересуется историей, увлекается волейболом и боксом, воспитывает трех детей.