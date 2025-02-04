Тысячи тонн мазута, погибшие животные и беспомощность властей: корреспондент “ПроГород Сыктывкар” побывал на побережье
- 15:00 4 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
Рассказываем, что происходит на Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024 года Черное море стало эпицентром одной из самых масштабных экологических катастроф в истории России. Два танкера — “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, столкнулись в Керченском проливе во время сильного шторма. В результате аварии в воду попало около 4 тысяч тонн мазута, что привело к катастрофическим последствиям для экосистемы региона.
Масштабы бедствия
Уже на следующий день после крушения мазут начал появляться на пляжах Краснодарского края. К 22 декабря 2024 года загрязнение достигло Крыма, охватив побережье от Таманского полуострова до Анапы. Толстый слой нефтепродуктов покрыл береговую линию, покрывая все на своем пути. Птицы, дельфины и рыба гибнут тысячами, а прибрежная флора оказалась под угрозой полного уничтожения.
Экологи бьют тревогу: мазут не только остается на поверхности воды, но и оседает на дно, что делает очистку практически невозможной. По словам научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, последствия этой катастрофы будут ощущаться десятилетиями.
Волонтеры против системы
Несмотря на заявления властей о масштабных усилиях по ликвидации последствий, реальная ситуация выглядит иначе. Социальные сети переполнены фотографиями и видео, на которых видно, что основную работу выполняют волонтеры. С лопатами и граблями они пытаются очистить пляжи, в то время как специализированная техника либо отсутствует, либо не справляется с объемом работ.
«Власти говорят о нормализации ситуации, но мы видим обратное. Мазут продолжает поступать на берег, а люди вынуждены рисковать своим здоровьем, чтобы хоть как-то помочь», — рассказывает местный житель.
Экологи предупреждают, что последствия катастрофы затронут не только природу, но и людей. Мазут, попавший в воду, уже начал накапливаться в рыбе и морепродуктах. Употребление такой пищи может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая отравления и долгосрочные последствия для организма.
«Если питаться зараженной рыбой ежедневно, симптомы отравления проявятся уже через неделю. Но даже периодическое употребление таких продуктов может нанести вред», — объясняет эколог-биолог Вениамин Голубитченко.
Новые угрозы
17 декабря 2024 года, спустя два дня после трагедии, ситуация усугубилась. В Керченском проливе подал сигнал бедствия еще один танкер — “Волгонефть-109”. Хотя утечки мазута не зафиксировано, повреждение грузового помещения судна вызывает серьезные опасения. Если герметичность будет нарушена, это приведёт к новому разливу, что сделает ситуацию практически необратимой.
Борьба за жизнь
На фоне беспомощности властей волонтеры продолжают бороться за спасение животных. В поселке Витязево организован штаб, где добровольцы очищают птиц от мазута. Процесс занимает несколько часов на каждую особь: перья оттирают крахмалом, затем промывают в теплой воде с чистящими средствами. После этого птиц переводят в “чистый” цех, где их кормят и лечат.
«Мы работаем круглосуточно. Каждая спасенная птица — это маленькая победа. Но масштабы катастрофы таковы, что мы не можем справиться в одиночку», — делятся волонтеры.
Будущее под угрозой
Эксперты сходятся во мнении, что восстановление экосистемы Чёрного моря займет десятилетия. Пляжи, которые раньше привлекали туристов, могут превратиться в зоны экологического бедствия. Власти обещают принять все необходимые меры, но местные жители и волонтеры сомневаются в их эффективности.
Ситуация в Черном море остается критической, и, несмотря на усилия волонтеров, реальные масштабы последствий еще предстоит оценить. Одно ясно точно: эта катастрофа навсегда изменила жизнь как региона, так и страны.