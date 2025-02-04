Тысячи тонн мазута, погибшие животные и беспомощность властей: корреспондент “ПроГород Сыктывкар” побывал на побережье

Рассказываем, что происходит на Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе

15 декабря 2024 года Черное море стало эпицентром одной из самых масштабных экологических катастроф в истории России. Два танкера — “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, столкнулись в Керченском проливе во время сильного шторма. В результате аварии в воду попало около 4 тысяч тонн мазута, что привело к катастрофическим последствиям для экосистемы региона.

Масштабы бедствия

Уже на следующий день после крушения мазут начал появляться на пляжах Краснодарского края. К 22 декабря 2024 года загрязнение достигло Крыма, охватив побережье от Таманского полуострова до Анапы. Толстый слой нефтепродуктов покрыл береговую линию, покрывая все на своем пути. Птицы, дельфины и рыба гибнут тысячами, а прибрежная флора оказалась под угрозой полного уничтожения.

Экологи бьют тревогу: мазут не только остается на поверхности воды, но и оседает на дно, что делает очистку практически невозможной. По словам научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, последствия этой катастрофы будут ощущаться десятилетиями.

Волонтеры против системы

Несмотря на заявления властей о масштабных усилиях по ликвидации последствий, реальная ситуация выглядит иначе. Социальные сети переполнены фотографиями и видео, на которых видно, что основную работу выполняют волонтеры. С лопатами и граблями они пытаются очистить пляжи, в то время как специализированная техника либо отсутствует, либо не справляется с объемом работ.

«Власти говорят о нормализации ситуации, но мы видим обратное. Мазут продолжает поступать на берег, а люди вынуждены рисковать своим здоровьем, чтобы хоть как-то помочь», — рассказывает местный житель.

Экологи предупреждают, что последствия катастрофы затронут не только природу, но и людей. Мазут, попавший в воду, уже начал накапливаться в рыбе и морепродуктах. Употребление такой пищи может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая отравления и долгосрочные последствия для организма.