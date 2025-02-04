Взгляд изнутри: как кардиохирургия в Республике Коми спасает жизни и меняет будущее медицины

Фото из личного архива героя

Что стоит за сложными операциями на сердце и за самыми трудными вызовами Кардиохирургия — одна из самых ответственных и сложных областей медицины, требующая высокой квалификации специалистов и надежных технологий. В интервью с Никитой Семяшкиным, опытным кардиохирургом Республиканского кардиоцентра, мы обсудим не только повседневную работу в кардиохирургическом отделении, но и текущие вызовы, с которыми сталкиваются врачи, а также новейшие достижения в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как вы пришли в кардиохирургию и что вдохновило вас на этот выбор?

— Моя карьера в медицине началась в Кировской государственной медицинской академии, которую я окончил в 2010 году. Затем я продолжил обучение в клинической ординатуре в Санкт-Петербурге, в медицинском университете имени академика Павлова. В 2012 году я устроился на работу в кардиоцентр Республики Коми и с тех пор занимаюсь кардиохирургической практикой. Моя работа включает не только плановые и экстренные операции, но и консультирование пациентов в поликлинике.

Фото: Никита Семяшкин, кардиохирург Республиканского кардиоцентра



Какие заболевания чаще всего встречаются в вашей практике?

— Наиболее распространенными заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца, которая развивается из-за нарушения кровообращения в коронарных артериях. Это заболевание может привести к стенокардии, а после - инфаркту миокарда и летальному исходу. В случаях, когда медикаментозная терапия и эндоваскулярные методы лечения неэффективны, приходится прибегать к операциям. В последние годы наблюдается заметное омоложение заболевания, причем пациенты старшего возраста встречаются все реже.

Как влияет северный климат на здоровье сердца?

— Проживание в условиях северного климата может негативно влиять на здоровье сердца. Суровые зимы, недостаток солнечного света и особенности питания сказываются на общем состоянии сердечно-сосудистой системы. В таких условиях риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, особенно если человек ведёт малоподвижный образ жизни или имеет вредные привычки.

Как проходит реабилитация после кардиохирургических операций?

— Успешная реабилитация после операции зависит от многих факторов. Важно соблюдать рекомендации врача, придерживаться правильного питания, заниматься физическими упражнениями и, конечно, отказаться от курения. С возрастом процесс восстановления может затягиваться, но, как правило, большинство пациентов, несмотря на возраст, успешно возвращаются к полноценной жизни.

Какие операции считаются наиболее сложными в вашей практике?

— Те, которые связаны с вмешательствами на работающем сердце. Например, коронарное шунтирование при ишемической болезни сердца или операции на сердечных клапанах требуют высокой точности и профессионализма. Особенно сложными являются вмешательства при разрывах аорты или острых нарушениях кровообращения. В таких случаях важна слаженная работа команды, от хирургов до анестезиологов.

Как пандемия COVID-19 повлияла на вашу работу?

— Во время пандемии количество кардиохирургических вмешательств сократилось на 30-40%. Основное внимание уделялось лечению пациентов с COVID-19, что привело к временным изменениям в планировании операций. Тем не менее, неотложная помощь оставалась нашим приоритетом, и мы своевременно оказывали помощь в критических ситуациях.

Какие новые технологии внедряются в кардиохирурги?

— В последние годы кардиохирургия переживает настоящий технологический прорыв. Мы активно внедряем малоинвазивные методы хирургии, которые позволяют проводить операции с минимальными разрезами, что ускоряет восстановление пациентов. Также в кардиохирургии начали использовать роботизированные системы, такие как Da Vinci. Она значительно повышает точность операций и минимизирует травматичность. Пока что такие сложные и дорогие аппараты есть только в крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург, но когда-нибудь это придет и к нам.



Фото: robotrends

Какова роль вашей команды в успешном проведении операций?

— В кардиохирургии важна слаженная работа всей команды: хирургов, анестезиологов, кардиологов, медсестёр и санитаров. Каждый член команды выполняет свою важную роль в процессе операции и в послеоперационном восстановлении пациента. Мы работаем как единый механизм, где каждый специалист выполняет свою функцию. Это помогает нам добиваться высоких результатов: в год мы проводим около 400 операций как на работающем сердце, так и с использованием аппарата искусственного кровообращения.



Как работает система телемедицины в кардиохирургии?

— В нашем центре внедрена система дистанционных консультаций, которая позволяет нам обмениваться информацией о пациентах с коллегами из разных уголков региона. Это важная составляющая работы, особенно в отдаленных районах, где доступ к квалифицированной медицинской помощи ограничен.



Какой кадровый дефицит наблюдается в вашей области?

— В последние годы ситуация с кадровым дефицитом в кардиохирургии улучшилась. Мы наблюдаем приток молодых специалистов, что способствует повышению качества лечения. Однако конкуренция за высококвалифицированных врачей все еще сохраняется, и нам нужно продолжать развивать медицинское образование и поддерживать молодых специалистов.

Каковы перспективы развития кардиохирургии в будущем?