Лыжники из Коми взяли бронзу на первенстве СЗФО: Антон Дроботов принес команде золото в индивидуальной гонке

Фото: минспорта Коми

Спортсмены из Республики Коми показали достойные результаты на соревнованиях в Кировске, укрепив свои позиции в лыжном спорте В Кировске (Мурманская область) завершилось первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. Соревнования, проходившие с 1 по 2 февраля, собрали лучших молодых спортсменов региона. Команда из Республики Коми показала яркие результаты, завоевав бронзовую медаль в эстафете среди юношей и заняв четвертое место среди девушек.

Первый день соревнований, 1 февраля, принес Республике Коми первую награду. Антон Дроботов, представляющий регион, одержал победу в индивидуальной гонке классическим стилем. Его результат не только принес команде золотую медаль, но и стал одним из ключевых моментов первенства. Дроботов продемонстрировал отличную технику и выносливость, опередив своих соперников из других регионов.

Во второй день соревнований, 2 февраля, лыжники состязались в эстафете. Юноши бежали дистанцию 5 км, а девушки — 3 км. Команда юношей из Коми показала уверенный результат, заняв третье место и завоевав бронзовые медали. Победу в этой дисциплине одержали спортсмены из Архангельской области, а серебро досталось команде из Санкт-Петербурга.

Среди девушек сборная Коми оказалась близка к пьедесталу, но заняла четвертое место, уступив командам из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Вологодской области. Несмотря на это, выступление девушек было достойным и показало высокий уровень подготовки спортсменок.