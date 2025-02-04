С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого на телефоне установлен "Сбербанк Онлайн"

Сбербанк совершенствует мобильное приложение, делая его более удобным для пользователей. Новая функция позволяет отказаться от множества пластиковых карт лояльности, поместив их в приложение Сбербанк Онлайн.

Теперь все карты лояльности можно хранить виртуально. В наше время магазины активно предлагают программы лояльности, но наличие множества карт затрудняет их использование. Сбербанк решил эту проблему, добавив функцию хранения карт в своё приложение.