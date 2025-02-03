3 гр. на 3 стакана — и унитаз сияет как на праздник: ни ржавчины, ни мочевого камня
- 00:00 4 февраля
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- Служба новостей
Хозяйкам рассказали о 2 простых, но эффективных способах очистки унитаза от налета, ржавчины и мочевого камня. Бытовая химия не потребуется, выручат бюджетные, но мощные средства. Санузел станет засияет чистотой как на праздник.
Во-первых, для начала следует вычерпать воду из сливного колена. Затем нужно смешать 2 столовые ложки лимонной кислоты и 2 столовые ложки горчичного порошка. Добавить теплой воды в таком количестве, чтобы получилась кашица.
Смесь необходимо нанести на стенки унитаза, особое внимание уделив проблемным местам. Оставить состав контактировать на 1 час. Затем все прочистить ершиком и смыть водой.
Во-вторых, в 3 стаканах горячей воды следует растворить 30 граммов лимонной кислоты и 2 таблетки для посудомоечной машины. Средство следует полить на стенки унитаза и в сливную чашу. Оставить на 1 час или на ночь. Затем пройтись ершиком и все смыть. Санузел засияет чистотой.