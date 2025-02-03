Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Олимпиада поможет молодым людям выявить и развить творческие способности, предпринимательское мышление и интерес к предпринимательской деятельности. Подать заявку можно до 14 февраля по ссылке. Организаторы олимпиады — Министерство науки и высшего образования РФ, "Движение Первых", "МИРЭА — Российский технологический университет", соорганизаторы — Сбер и фонд "Наше будущее".

Принять участие в олимпиаде могут российские школьники 9-11 классов как уже с готовой бизнес-идеей, так и без нее, но заинтересованные в создании и развитии собственного бизнес-проекта. Ребятам необходимо выбрать один из трех профилей: классическое, технологическое или социальное предпринимательство.