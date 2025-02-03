“Культура республики сегодня осиротела”: В Сыктывкаре простились с Михаилом Герцманом
- 13:45 3 февраля
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- Никита Чернов
Утром 3 февраля в Театре оперы и балета Коми прошла гражданская панихида на которой проводили в последний путь известного композитора Михаила Львовича Герцмана.
Уже в 10 часов утра на втором этаже культурного учреждения начали собираться сотни горожан. Среди них знакомые, друзья, родственники, коллеги по работе, представители культуры и немалое количество учеников музыкального маэстро. Все они пришли, чтобы проводить в последний путь Михаила Герцмана.
В самом зале стоял сильный запах гвоздик, а толпа нескончаемым потоком несла цветы к гробу усопшего. В тот же момент произведения композитора играли музыканты театра, в том числе одно из знаковых, из его балета “Подари мне сердце”. Музыка – смерти главного героя. Многие не сдерживали слезы.
“Это невосполнимая утрата для всей нашей республики. Для всех тех, кто любил его творчество. Для культуры”, – заявил ведущий траурной церемонии.
Спустя 30 минут выступил руководитель администрации главы Коми Дмитрий Самоваров. Он отметил, что 2025 стал Годом Героев, и именно Михаил Герцман является одним из таких.
“Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования. Когда стало известно о его госпитализации, думаю, каждый в этом зале надеялся на чудо. Что Михаил Львович победит. К сожалению, этого не случилось и сегодня мы провожаем его в последний путь”, – заявил Дмитрий Самоваров.
Далее слово взяла зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева. Она рассказала, что ее супруг дружил с Михаилом Герцманом с переезда последнего в Сыктывкар в начале 70-х годов. Также депутат назвала его настоящим достоянием Коми и выразила сомнения, что кто-либо станет оспаривать этот статус.
Емко подчеркнул утрату для жителей региона мэр столицы Коми Владимир Голдин.
“Культура республики сегодня осиротела. Мне тоже посчастливилось познакомиться с Михаилом Львовичем, еще будучи совсем молодым студентом. Я участвовал в тех самых знаменитых “капустниках”, которые организовывало сыктывкарское училище искусств”, – сообщил руководитель сыктывкарской администрации.
Министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова добавила, что сегодня регион прощается с великим маэстро и человеком-эпохи.
“Все что он делал, он делал искренни для души. Он щедро делился с учениками и зрителями своими знаниями”, – сообщила глава Минкульта Коми.
Директор Театра оперы и балета Коми Алексей Садовский отметил, что Михаил Герцман вложил немалое количество сил в становление культурного учреждения.
“Для нас это очень большой друг театра. Его музыка постоянно звучала на нашей сцене наравне с русской классикой. Сейчас у нас с большим успехом проходят балет “Подари мне детство” и “Барышня-крестьянка”. 1 февраля в День рождения мы думали отмечать юбилей Михаила Львовича и организовали большую программу с показом всех его спектаклей”, – заявил руководитель театра.
Около 500 человек, находящихся в зале, продолжали нести свои цветы к гробу композитора. Некоторые перешептывались отмечая, что, скорее всего, Михаил Герцман не хотел бы такой панихиды. Другие рассказывали, как пару месяцев назад они общались с музыкантом, который был в полном здравии и как всегда позитивен со своими бывшими учениками.
Вдоль тканевой завесы стояли большие венки от различных организаций и ведомств. Один из них от близкого друга и известного российского певца Валерия Леонтьева.
После всех речей, к гробу подошел Архиепископ Питирим который сообщил, что Михаил Герцман не так давно крестился. Также он добавил, что музыкант сделал много разных дел для церковных мероприятий и событий. Затем началось отпевание усопшего, которое продлилось более 20 минут.
Для выноса гроба из здания театра всех собравшихся попросили спуститься на этаж ниже. Однако люди продолжали нести цветы и проходить около тела великого композитора.
В последний путь в Сыктывкаре Михаила Герцмана сопроводили оглушительными аплодисментами. В этот момент гроб с его телом спускали по лестнице из здания театра в ритуальный транспорт. Через несколько часов тело композитора похоронили на Краснозатонском кладбище.