“Культура республики сегодня осиротела”: В Сыктывкаре простились с Михаилом Герцманом

Утром 3 февраля в Театре оперы и балета Коми прошла гражданская панихида на которой проводили в последний путь известного композитора Михаила Львовича Герцмана.

Уже в 10 часов утра на втором этаже культурного учреждения начали собираться сотни горожан. Среди них знакомые, друзья, родственники, коллеги по работе, представители культуры и немалое количество учеников музыкального маэстро. Все они пришли, чтобы проводить в последний путь Михаила Герцмана.

В самом зале стоял сильный запах гвоздик, а толпа нескончаемым потоком несла цветы к гробу усопшего. В тот же момент произведения композитора играли музыканты театра, в том числе одно из знаковых, из его балета “Подари мне сердце”. Музыка – смерти главного героя. Многие не сдерживали слезы.

“Это невосполнимая утрата для всей нашей республики. Для всех тех, кто любил его творчество. Для культуры”, – заявил ведущий траурной церемонии.

Спустя 30 минут выступил руководитель администрации главы Коми Дмитрий Самоваров. Он отметил, что 2025 стал Годом Героев, и именно Михаил Герцман является одним из таких.