В Коми прокуратура выявила более трех тысяч просроченных рецептов на льготные лекарства

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В увеличении числа просроченных рецептов в Коми нашли виноватой компьютерную программу. Прокуратура намерена выяснить, насколько новый программный продукт соответствует предъявленным требованиям. Согласно информации от пресс-службы контрольного органа региона, прокуратура Коми рассмотрела заметки в социальных сетях о значительном росте отсроченных рецептов на льготные лекарства. Некоторые публикации даже упоминают число — 10 тысяч просроченных рецептов.

Тем не менее прокурорская проверка показала, что количество действительно таких рецептов достигло лишь 3200.

Предварительные данные позволяют заключить, что проблема связана с переходом региональных медицинских учреждений, включая аптеки, на новое программное обеспечение "Парус" для работы с рецептами. Некорректное функционирование программы привело к увеличению времени обслуживания клиентов. Кроме того, даже обеспеченные рецепты отмечены как отложенные, а информация о дозировке лекарств менялась неправильно.