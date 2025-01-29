Житель Коми ответит за незаконное убийство лося

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В Коми 35-летнего мужчину из поселка Студенец Усть-Вымского района признали виновным за незаконную охоту с причинением значительного ущерба. Обвинение поддержала прокуратура. В суде выяснили, что в феврале 2023 года охотник на территории Чернамского лесничества в Сыктывдинском районе незаконно убил лося.

Нарушение, нанесшее государству ущерб в размере 80 тысяч рублей, выявили сотрудники полиции и Министерства природных ресурсов Республики Коми во время рейда. Браконьера заметили рядом с местом преступления, но он быстро скрылся на снегоходе. Следы снегохода привели к останкам лося, а баллистическая экспертиза подтвердила, что найденная в изъятом мясе пуля принадлежала ружью мужчины.

Охотник отказался признать вину и не стал давать показания. Защита стремилась оспорить приемлемость доказательств, таких как протоколы осмотра и изъятия ружья, и подставила под сомнение законность ветеринарной экспертизы, определившей причину смерти лося.

Суд первой инстанции приговорил жителя Студенца к одному году исправительных работ и запрету на охоту в течение года. Также он должен возместить ущерб, нанесённый природе. Апелляционный суд Сыктывдинского района согласился с решением нижестоящего суда, оставив его без изменений.