"Придет вместе с пенсией в январе": Всех, кто получает пенсию, ждет новый сюрприз
- 03:07 30 января
- 16+
- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о бонусе, который в январе будет приходить людям вместе с пенсией. Для пожилых это станет новым сюрпризом, но размер бонуса будет зависеть от условий программы, в которой участвовал человек. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, новый приятный сюрприз пенсионеры будут получать от российских банков. В течение января финансовые учреждения будут подводить итоги социальных программ, которые они запустили в прошлом году. И по этим программам пенсионерам будут зачислять деньги на их банковские карты.
«Речь идет о так называемых приветственных выплатах, когда пенсионер начинает получать пенсию на карту того или иного банка, а взамен финансовое учреждение перечисляет человеку финансовый бонус. Такие программы сейчас действуют у многих отечественных банков. И в январе они будут распределять деньги между пенсионерами», – отметил Власов.
Так, по 2 тысячи бонусов каждому, кто начнет получать пенсию на карту, пообещал ПСБ. Банк будет перечислять такой бонус вместе с пенсией тем гражданам, которые выполнили все условия в течение декабря. Каждый бонус будет конвертироваться в рубли, так что эти деньги потом пенсионеры смогут потратить на свое усмотрение.
А в «Почта банке» будут зачислять пожилым людям по 1 тысяче рублей, но только в том случае, если пенсионер порекомендует банк своему другу, который в итоге начнет получать на карту свою пенсию.