"Придет вместе с пенсией в январе": Всех, кто получает пенсию, ждет новый сюрприз

Пенсионерам рассказали о бонусе, который в январе будет приходить людям вместе с пенсией. Для пожилых это станет новым сюрпризом, но размер бонуса будет зависеть от условий программы, в которой участвовал человек. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, новый приятный сюрприз пенсионеры будут получать от российских банков. В течение января финансовые учреждения будут подводить итоги социальных программ, которые они запустили в прошлом году. И по этим программам пенсионерам будут зачислять деньги на их банковские карты.