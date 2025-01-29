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"В феврале начнется то, чего не видели с 1772 года": синоптики советуют россиянам готовиться уже сейчас

"В феврале начнется то, чего не видели с 1772 года": синоптики советуют россиянам готовиться уже сейчасФото из архива "Про Города"

Зима уже доказала, насколько непредсказуемыми могут быть погодные условия. Начало декабря удивило нас ранними заморозками, продолжая череду климатических аномалий, которые начались ещё летом и осенью.

Географ Юрий Алексеев полагает, что в феврале мы испытаем ещё больше температурных изменений и необычных снегопадов, каких не было в России с начала метеорологических наблюдений в 1772 году. Нам предстоят явления, отсутствовавшие в последний раз около 300 лет назад!

Прогнозы на январь-февраль

Метеоролог Евгений Тишковец прогнозирует, что в феврале средняя температура в Центральной России будет на 7°C выше привычных значений. Ожидается также значительное увеличение количества осадков — снегопадов станет на 20–30% больше обычного.

Информация от «Яндекса»

Согласно сервису «Яндекс.Погода», конец января и февраль станут самыми снежными месяцами для центральных регионов страны, со средней температурой около -3°C. Предполагается, что в феврале снег или дождь будут идти в течение 19 дней, а в 12 дней небо останется покрытым облаками.

Подготовка к зимним условиям

Помимо изучения прогнозов погоды, необходимо тщательно подготовиться к суровой зиме. Специалисты советуют заранее предпринимать меры предосторожности против экстремальных погодных условий, укреплять иммунную систему, утеплять жильё и регулярно отслеживать метеорологические сводки для своего региона.

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