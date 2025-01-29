"В феврале начнется то, чего не видели с 1772 года": синоптики советуют россиянам готовиться уже сейчас

Зима уже доказала, насколько непредсказуемыми могут быть погодные условия. Начало декабря удивило нас ранними заморозками, продолжая череду климатических аномалий, которые начались ещё летом и осенью.

Географ Юрий Алексеев полагает, что в феврале мы испытаем ещё больше температурных изменений и необычных снегопадов, каких не было в России с начала метеорологических наблюдений в 1772 году. Нам предстоят явления, отсутствовавшие в последний раз около 300 лет назад!