"В феврале начнется то, чего не видели с 1772 года": синоптики советуют россиянам готовиться уже сейчас
- 00:20 30 января
- 16+
- Служба новостей
Зима уже доказала, насколько непредсказуемыми могут быть погодные условия. Начало декабря удивило нас ранними заморозками, продолжая череду климатических аномалий, которые начались ещё летом и осенью.
Географ Юрий Алексеев полагает, что в феврале мы испытаем ещё больше температурных изменений и необычных снегопадов, каких не было в России с начала метеорологических наблюдений в 1772 году. Нам предстоят явления, отсутствовавшие в последний раз около 300 лет назад!
Прогнозы на январь-февраль
Метеоролог Евгений Тишковец прогнозирует, что в феврале средняя температура в Центральной России будет на 7°C выше привычных значений. Ожидается также значительное увеличение количества осадков — снегопадов станет на 20–30% больше обычного.
Информация от «Яндекса»
Согласно сервису «Яндекс.Погода», конец января и февраль станут самыми снежными месяцами для центральных регионов страны, со средней температурой около -3°C. Предполагается, что в феврале снег или дождь будут идти в течение 19 дней, а в 12 дней небо останется покрытым облаками.
Подготовка к зимним условиям
Помимо изучения прогнозов погоды, необходимо тщательно подготовиться к суровой зиме. Специалисты советуют заранее предпринимать меры предосторожности против экстремальных погодных условий, укреплять иммунную систему, утеплять жильё и регулярно отслеживать метеорологические сводки для своего региона.