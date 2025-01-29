Прокуратура Сыктывкара внесла более десяти представлений из-за некачественной очистки города от снега

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В Прокуратуре Сыктывкара, учитывая множественные сообщения в интернете, провели проверку соблюдения законов при очищении дорог и тротуаров от снега. В результате проверки сотрудники надзорного ведомства выявили случаи неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети в столице региона. Определены проблемы, связанные с нехваткой персонала и техническим состоянием части специализированной техники.

Также, при инспекции крыш и прилегающих территорий многоквартирных домов в Сыктывкаре, обнаружены скопления снега, что указывает на длительное непринятие мер управляющими компаниями для поддержания крыш в должном порядке в зимний период.

С целью устранения выявленных недостатков было внесено 11 представлений. Процесс устранения нарушений остаётся под контролем Прокуратуры Сыктывкара.