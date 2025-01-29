Житель Коми предложил полицейскому пять тысяч рублей, чтобы избежать административного наказания
- 22:45 29 января
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- Инесса Богатая
Жителя Жешарта наказали штрафом в пятикратном размере за попытку подкупа полицейского. Мужчина решил дать взятку, опасаясь потерять право на управление автомобилем.
По информации пресс-службы прокуратуры Республики Коми, Усть-Вымский районный суд признал 54-летнего мужчину виновным в попытке дачи взятки.
Согласно материалам дела, в ночь на 19 октября 2024 года житель Коми в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля марки ВАЗ-2106 и начал ездить по поселку. Вскоре его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.
После прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкогольного опьянения водитель, осознав безвыходность своего положения и пытаясь избежать административной ответственности, предложил полицейскому пять тысяч рублей.
Сотрудник правоохранительных органов отказался принять взятку и зафиксировал действия водителя.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд вынес решение о штрафе в размере 25 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.