Житель Коми предложил полицейскому пять тысяч рублей, чтобы избежать административного наказания

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Жителя Жешарта наказали штрафом в пятикратном размере за попытку подкупа полицейского. Мужчина решил дать взятку, опасаясь потерять право на управление автомобилем. По информации пресс-службы прокуратуры Республики Коми, Усть-Вымский районный суд признал 54-летнего мужчину виновным в попытке дачи взятки.

Согласно материалам дела, в ночь на 19 октября 2024 года житель Коми в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля марки ВАЗ-2106 и начал ездить по поселку. Вскоре его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

После прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкогольного опьянения водитель, осознав безвыходность своего положения и пытаясь избежать административной ответственности, предложил полицейскому пять тысяч рублей.

Сотрудник правоохранительных органов отказался принять взятку и зафиксировал действия водителя.