В Сыктывкаре планирую создать дополнительное отделение химиотерапии и гостиницу для окнобольных пациентов

По инициативе врио руководителя республики Ростислава Гольдштейна, в столице Коми может быть сформирован современный медицинский кластер с новым отделением, поликлиникой и гостиницей для онкопациентов.

Министерство здравоохранения республики получило задачу помочь онкобольным из Усинска и Печоры: для них будут открыты отделения химиотерапии. Об этом сообщил Ростислав Гольдштейн на оперативном совещании.

"Людям должно быть удобно. Они уже испытывают болезнь, страх и трудности, а мы их постоянно отправляем то в Сыктывкар, то в Воркуту", — заметил он.

Заместитель председателя правительства Игорь Дягилев, который курирует данную отрасль, выехал в эти города для проведения тщательного анализа работы онкологической службы.