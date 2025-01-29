В Сыктывкаре планирую создать дополнительное отделение химиотерапии и гостиницу для окнобольных пациентов
- 21:45 29 января
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- Инесса Богатая
По инициативе врио руководителя республики Ростислава Гольдштейна, в столице Коми может быть сформирован современный медицинский кластер с новым отделением, поликлиникой и гостиницей для онкопациентов.
Министерство здравоохранения республики получило задачу помочь онкобольным из Усинска и Печоры: для них будут открыты отделения химиотерапии. Об этом сообщил Ростислав Гольдштейн на оперативном совещании.
"Людям должно быть удобно. Они уже испытывают болезнь, страх и трудности, а мы их постоянно отправляем то в Сыктывкар, то в Воркуту", — заметил он.
Заместитель председателя правительства Игорь Дягилев, который курирует данную отрасль, выехал в эти города для проведения тщательного анализа работы онкологической службы.
"Чтобы открыть амбулаторный центр для таких пациентов, необходимо четко понимать, какое потребуется финансирование, наличие специалистов и подходящих помещений. Также нужно будет согласование с федеральным Минздравом".
В Сыктывкаре рассматривается вопрос о приобретении здания в больничном городке, сообщил врио главы Коми. Он поручил соответствующим ведомствам обсудить с владельцем условия рассрочки платежей. Если все пойдет по плану, станет возможно открыть новое отделение и переместить туда онкологическую поликлинику. На месте одноэтажной пристройки онкодиспансера планируется создание стационара и гостиницы для пациентов из других муниципалитетов.
"Это будет удобно для людей", — пояснил Ростислав Гольдштейн.