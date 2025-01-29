В Коми 1180 семей получат единоразово выплату из материнского капитала
- 20:30 29 января
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- Инесса Богатая
Семьи из Республики Коми, у которых остаток материнского капитала не превышает 10 тысяч рублей, имеют возможность получить эту сумму в виде разовой выплаты. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.
Эта опция доступна независимо от возраста детей и финансового состояния семьи. Начиная с сентября 2024 года, когда начался прием заявлений, 1 180 семей Коми уже получили выплату на общую сумму 4,8 миллиона рублей, передает издание.
Чтобы получить оставшиеся средства, необходимо подать заявление через портал "Госуслуг", клиента службы регионального отделения Социального фонда или в МФЦ. В заявлении нужно будет указать данные банковского счета для перечисления средств. Вписывать сумму остатка сертификата не нужно, так как эту информацию располагает Отделение СФР по Республике Коми. Узнать сумму доступного остатка можно в личном кабинете на портале госуслуг или в ближайших клиентах службы Отделения СФР и МФЦ "Мои документы".
Обработка заявления занимает до десяти рабочих дней, после чего средства перечисляются на указанный в заявлении банковский счет в течение пяти рабочих дней.
Получить консультацию можно, позвонив в контакт-центр Отделения Социального фонда Республики Коми по бесплатному номеру 8-800-10-000-01, который работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 без обеденного перерыва.