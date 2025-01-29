В Коми 1180 семей получат единоразово выплату из материнского капитала

Семьи из Республики Коми, у которых остаток материнского капитала не превышает 10 тысяч рублей, имеют возможность получить эту сумму в виде разовой выплаты. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.

Эта опция доступна независимо от возраста детей и финансового состояния семьи. Начиная с сентября 2024 года, когда начался прием заявлений, 1 180 семей Коми уже получили выплату на общую сумму 4,8 миллиона рублей, передает издание.