В Коми в 2025 году приостановят выдачу грантов на развитие сельского туризма
- 19:00 29 января
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- Инесса Богатая
В Коми приостановят выдачу средств для поддержки сельского туризма. В этом году федеральное финансирование по этому направлению не было предусмотрено для республики.
Как передает "БНК", министерство сельского хозяйства Коми разместило для общественного обсуждения изменения в региональной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Ведомство предложило отменить несколько приложений к программе из-за отсутствия выделенных средств из федерального бюджета на 2025 год.
В одном из приложений определен порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям для проектов по агротуризму.
Общественное обсуждение изменений завершится 10 февраля.
Гранты в рамках "Агротуризм", были частью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По данным Минсельхоза Коми, в регионе в последние года было реализовано четыре проекта сельского туризма.
В Ижемском районе ферма открыла агротуры "Зеленого луга", использовав средства на обустройство территории, приобретение необходимого оборудования и мебели, а также модульной бани.
В Княжпогостском районе создан гостевой дом "Ворвож". Средства гранта пошли на благоустройство, создание развлекательной инфраструктуры, проведение коммуникаций, улучшение гостевого дома и покупку трактора.
В Корткеросском районе реализован проект "Рыжая корова". Грант использован для модернизации объектов, создания парковки, обустройства территории и подключения к водоснабжению и электросетям.