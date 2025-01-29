В Коми в 2025 году приостановят выдачу грантов на развитие сельского туризма

В Коми приостановят выдачу средств для поддержки сельского туризма. В этом году федеральное финансирование по этому направлению не было предусмотрено для республики.

Как передает "БНК", министерство сельского хозяйства Коми разместило для общественного обсуждения изменения в региональной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Ведомство предложило отменить несколько приложений к программе из-за отсутствия выделенных средств из федерального бюджета на 2025 год.