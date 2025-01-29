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В Коми в 2025 году приостановят выдачу грантов на развитие сельского туризма

В Коми в 2025 году приостановят выдачу грантов на развитие сельского туризмаФото из архива

В Коми приостановят выдачу средств для поддержки сельского туризма. В этом году федеральное финансирование по этому направлению не было предусмотрено для республики.

Как передает "БНК", министерство сельского хозяйства Коми разместило для общественного обсуждения изменения в региональной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Ведомство предложило отменить несколько приложений к программе из-за отсутствия выделенных средств из федерального бюджета на 2025 год.

В одном из приложений определен порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям для проектов по агротуризму.

Общественное обсуждение изменений завершится 10 февраля.

Гранты в рамках "Агротуризм", были частью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По данным Минсельхоза Коми, в регионе в последние года было реализовано четыре проекта сельского туризма.

В Ижемском районе ферма открыла агротуры "Зеленого луга", использовав средства на обустройство территории, приобретение необходимого оборудования и мебели, а также модульной бани.

В Княжпогостском районе создан гостевой дом "Ворвож". Средства гранта пошли на благоустройство, создание развлекательной инфраструктуры, проведение коммуникаций, улучшение гостевого дома и покупку трактора.

В Корткеросском районе реализован проект "Рыжая корова". Грант использован для модернизации объектов, создания парковки, обустройства территории и подключения к водоснабжению и электросетям.

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