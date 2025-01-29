Почти 168 тысяч жителей Коми получили меры поддержки по оплате ЖКУ за 2024 год

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В республике устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг в фиксированных суммах, которые различаются в зависимости от категории льготников и учитывают природно-климатические условия региона. С начала 2025 года эти меры поддержки проиндексировали.

Как напомнили в министерстве труда Коми, социальная поддержка по оплате ЖКУ предоставляется как на региональном, так и федеральном уровнях льготникам. Для федеральных льготных категорий в Коми предусмотрена дополнительная поддержка сверх федеральных выплат.

Среди льготников, получающих помощь по оплате коммунальных услуг в республике, значатся многодетные семьи. Весной прошлого года, в рамках выполнения указа президента о социальной поддержке многодетных семей, в законодательство Республики Коми внесены изменения. Теперь, при назначении компенсации на оплату ЖКУ многодетным семьям, учитываются не только несовершеннолетние дети, но и дети в возрасте от 18 до 23 лет, при условии, что они обучаются очно. Благодаря этому увеличивается число многодетных семей, имеющих право на компенсацию. По данным за 2024 год, такую выплату получили 8948 граждан.

Согласно информации ведомства, наиболее крупную группу получателей государственной поддержки по ЖКУ в регионе составляют ветераны труда Республики Коми — порядка 46,6 тысяч человек.

В ведомстве подчеркивают, что меры поддержки по оплате ЖКУ не только одни из самых массовых, но и значительных с точки зрения бюджетных затрат. Например, в 2024 году бюджетные расходы на эти меры в Республике Коми составили около 2,2 млрд рублей.

Важно помнить, что для оформления льготы необходимо отсутствие судебной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за последние три года до подачи заявления.