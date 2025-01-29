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Мэрия Сыктывкара начала подготовку к празднованию 245-летия города

Мэрия Сыктывкара начала подготовку к празднованию 245-летия городаФото из архива

В Сыктывкаре стартовала подготовка к празднованию юбилея столицы Коми. Соответствующее постановление о создании комитета для организации и проведения мероприятий по случаю 245-летия города появилось на сайте администрации.

Как передает "Комиинформ" ссылаясь на документ, запланировано создание организационного комитета для подготовки и реализации празднования, разработка регламента и составление плана мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.

Список членов комитета включает 49 должностей ответственных лиц, в числе которых представители администрации Сыктывкара, профильные министерства и ведомства.

Главной функцией комитета будет разработка и утверждение концепции празднования юбилея столицы, а также координация работ по разработке предложений и осуществлению необходимых мер при подготовке к торжеству.

Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы республики Ростислав Гольдштейн объявил конкурс на создание текста и музыки для гимна Года Героев. Победителю обещан денежный приз. Прием заявок продолжается до 13 февраля, а 17 февраля жюри определит победителя.

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