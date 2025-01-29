Мэрия Сыктывкара начала подготовку к празднованию 245-летия города

В Сыктывкаре стартовала подготовка к празднованию юбилея столицы Коми. Соответствующее постановление о создании комитета для организации и проведения мероприятий по случаю 245-летия города появилось на сайте администрации.

Как передает "Комиинформ" ссылаясь на документ, запланировано создание организационного комитета для подготовки и реализации празднования, разработка регламента и составление плана мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.