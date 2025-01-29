В Коми 19-летний парень попал под колеса Kia на пешеходном переходе

В Печоре на "зебре" из-за ДТП получил травмы пешеход. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Как передает издание, инцидент произошёл 28 января в 7:40 утра. Мужчина 54 лет, сидящий за рулём Kia Soul, следовал по Печорскому проспекту от ул. Ленинградской в сторону ул. Свободы. Около дома №35 он наехал на человека, переходившего дорогу на нерегулируемом переходе справа налево относительно направления движения.