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В Коми 19-летний парень попал под колеса Kia на пешеходном переходе

В Коми 19-летний парень попал под колеса Kia на пешеходном переходе Фото из архива

В Печоре на "зебре" из-за ДТП получил травмы пешеход. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Как передает издание, инцидент произошёл 28 января в 7:40 утра. Мужчина 54 лет, сидящий за рулём Kia Soul, следовал по Печорскому проспекту от ул. Ленинградской в сторону ул. Свободы. Около дома №35 он наехал на человека, переходившего дорогу на нерегулируемом переходе справа налево относительно направления движения.

В итоге 19-летний пешеход получил ушиб левого голеностопного сустава и перелом голени без смещения. В госпитализации не нуждался.

Напомним, ранее стало известно, что смертельную аварию под Сыктывкаром с двумя большегрузами спровоцировал лесовоз.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД. Они должны учитывать дорожные ситуации и совершать маневры только при полной уверенности в безопасности. Подымаясь к пешеходным зонам и местам скопления людей, следует снижать скорость.

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