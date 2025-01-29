В Коми в 2024 году ввели в эксплуатацию более трех тысяч квартир
- 08:45 29 января
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- Инесса Богатая
В 2024 году в Республике Коми ввели в эксплуатацию более трех тысяч квартир. Однако не удалось достичь запланированного уровня строительства жилья — не хватило 10 тысяч квадратных метров.
Как сообщает "БНК" со ссылкой на "Комистат", в 2024 году в регионе ввели 3061 квартира. Общая площадь нового жилья составила 227 тысяч квадратных метров — это на 4, 6% больше по сравнению с 2023 годом, когда было сдано 3243 квартиры общей площадью 217, 1 тысячи квадратных метров (в 2022 году — 2720 квартир, в 2021 году — 2455, в 2020 году — 3432, а в 2019 году — 3590).
Основную роль в строительстве вновь играло население — жители республики возвели дома общей площадью 152 тысячи квадратных метров, что на 10, 3% превышает показатели предыдущего года. Таким образом, доля индивидуального жилищного строительства достигла приблизительно 67% от всего объема сданного жилья. В сельских районах построили 91 тысяча квадратных метров.
В ноябре, на заседании Государственного совета Коми, министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов напомнил, что согласно плану, в 2023 году должны ввести 237 тысяч квадратных метров жилья. Однако еще тогда в Минстрое предсказывали, что этих показателей не достигнут.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Коми, в 2024 году предполагалось, по базовому сценарию, ввести 237 тысяч квадратных метров жилья в эксплуатацию.