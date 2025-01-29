В Коми в 2024 году ввели в эксплуатацию более трех тысяч квартир

В 2024 году в Республике Коми ввели в эксплуатацию более трех тысяч квартир. Однако не удалось достичь запланированного уровня строительства жилья — не хватило 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщает "БНК" со ссылкой на "Комистат", в 2024 году в регионе ввели 3061 квартира. Общая площадь нового жилья составила 227 тысяч квадратных метров — это на 4, 6% больше по сравнению с 2023 годом, когда было сдано 3243 квартиры общей площадью 217, 1 тысячи квадратных метров (в 2022 году — 2720 квартир, в 2021 году — 2455, в 2020 году — 3432, а в 2019 году — 3590).