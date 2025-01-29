Коми вошла в топ-10 регионов России по цифровизации отрасли спорта

Министерство спорта России приобрело цифровую платформу "Мой спорт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данный актив будет расширять функциональные возможности уже работающей федеральной государственной информационной системы "Спорт" и поможет выйти на новый уровень в цифровизации спортивной сферы. С внедрением платформы Министерство спорта РФ продолжит усиление цифровой инфраструктуры, что обеспечит доступность и эффективность спортивных услуг для российских граждан.

"Покупка платформы "Мой спорт" является важным этапом на пути к цифровизации спортивной отрасли. Мы уже наблюдаем реальные результаты: повышение эффективности работы тренеров, лучшее использование бюджетных мест в спортивных школах и оптимизация расходов", — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Чиновник также отметил, что в системе уже зарегистрированы более 110 тысяч спортивных групп, через сервис состоялось свыше 45 миллионов тренировок, 247 тысяч спортсменов начали вести дневники самоконтроля, а более 47 тысяч тренеров перешли на электронную отчетность.

В настоящее время платформа действует в 68 регионах страны, включая Республику Коми, и имеет более 2,5 миллиона пользователей. В регионе подключены и активно работают 41 физкультурно-спортивное учреждение. Созданы цифровые профили для 535 тренеров-преподавателей и более 18 тысяч спортсменов.

Кроме того, с прошлого года в АИС "Мой спорт" ведется календарный план физкультурных и спортивных мероприятий региона, который составляет более 750 соревнований.

На текущий момент Республика Коми входит в десятку лидеров по цифровизации в области спорта.