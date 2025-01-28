В Санкт-Петербурге нашли тело уроженца Коми в мини-отеле

Фото из архива

В Северной столице выясняются обстоятельства убийства приезжего. Об этом сообщает 78.ru. Как передает издание, в утренние часы в понедельник в полицию поступила информация об убийстве, которое произошло в комнате мини-отеля на Гончарной улице, 11. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили мёртвым 48-летнего жителя республики Коми с признаками насильственной смерти. Мужчина зарегистрировался в отеле 25 января.

Также на месте преступления задержали 33-летнего уроженца села Шокша Прионежского района республики Карелии, по подозрению в причастности к преступлению. Задержанный передан в следственный отдел Следственного комитета России по Санкт-Петербургскому гарнизону, и сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает 78.ru.