Победитель конкурса на создание текста и музыки для гимна Года Героев Коми получит 160 тысяч рублей
- 20:30 28 января
- 16+
- Инесса Богатая
28 января временно исполняющий обязанности главы республики Ростислав Гольдштейн объявил о начале конкурса на написание текста и музыки для гимна Года Героев. Победителю обещано денежное вознаграждение.
В своих социальных сетях руководитель региона напомнил жителям республики, что он приглашает творческих и одарённых граждан создать гимн Года героев Коми на родном языке:
"Таким образом мы объединим тех, кем можем гордиться, и самую значимую культурную ценность нашего сурового края — наш язык. Я убеждён, что у нас много талантов. Вместе вы создадите гимн, который войдёт в историю республики и станет ещё одним поводом для гордости!"
Группа в соцсети "ВКонтакте" поможет композиторам и поэтам найти друг друга и объединиться.
Приём заявок продолжается до 13 февраля, а 17 февраля жюри выберет победителя. Каждый автор, будучи поэтом, композитором, может представить несколько вариантов. Все участники получат дипломы, а обладатели лучшего произведения, выбранного гимном года, будут награждены денежным призом в размере 160 тысяч рублей.
Учредителем конкурса является министерство культуры и архивного дела Коми.