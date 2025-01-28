Победитель конкурса на создание текста и музыки для гимна Года Героев Коми получит 160 тысяч рублей

28 января временно исполняющий обязанности главы республики Ростислав Гольдштейн объявил о начале конкурса на написание текста и музыки для гимна Года Героев. Победителю обещано денежное вознаграждение.

В своих социальных сетях руководитель региона напомнил жителям республики, что он приглашает творческих и одарённых граждан создать гимн Года героев Коми на родном языке: