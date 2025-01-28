Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Победитель конкурса на создание текста и музыки для гимна Года Героев Коми получит 160 тысяч рублей

Победитель конкурса на создание текста и музыки для гимна Года Героев Коми получит 160 тысяч рублей Фото из архива

28 января временно исполняющий обязанности главы республики Ростислав Гольдштейн объявил о начале конкурса на написание текста и музыки для гимна Года Героев. Победителю обещано денежное вознаграждение.

В своих социальных сетях руководитель региона напомнил жителям республики, что он приглашает творческих и одарённых граждан создать гимн Года героев Коми на родном языке:

"Таким образом мы объединим тех, кем можем гордиться, и самую значимую культурную ценность нашего сурового края — наш язык. Я убеждён, что у нас много талантов. Вместе вы создадите гимн, который войдёт в историю республики и станет ещё одним поводом для гордости!"

Группа в соцсети "ВКонтакте" поможет композиторам и поэтам найти друг друга и объединиться.

Приём заявок продолжается до 13 февраля, а 17 февраля жюри выберет победителя. Каждый автор, будучи поэтом, композитором, может представить несколько вариантов. Все участники получат дипломы, а обладатели лучшего произведения, выбранного гимном года, будут награждены денежным призом в размере 160 тысяч рублей.

Учредителем конкурса является министерство культуры и архивного дела Коми.

...

  • 0

Популярное

Последние новости