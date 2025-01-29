"Теперь это будет запрещено". Всех, кто снимает деньги с банковских карт, ждет сюрприз с 29 января
- 03:07 29 января
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- Служба новостей
Пользователей предупреждают о новой угрозе для владельцев банковских карт, которым время от времени нужно снимать наличные. С января в силу вступят определенные правила, касающиеся операций с пластиком, преимущественно направленные на защиту средств от мошеннических действий.
По словам финансового эксперта Валерия Попова, речь идет о способе снятия наличных с помощью QR-кода. Этот метод постепенно внедряют все больше банков, и он стал удобным для потребителей, так как позволяет получить наличные, не используя саму карту. Все, что нужно, — это телефон с банковским приложением.
Однако в последнее время мошенники стали активно использовать эту технологию в своих целях. Злоумышленники звонят россиянам, выдают себя за сотрудников банка и сообщают о якобы незаконной операции, совершаемой с картой. Они настоятельно рекомендуют срочно аннулировать эту операцию.
"Мошенники утверждают, что кто-то пытается снять деньги с карты, и предлагают сформировать код в приложении для отмены операции. Если человек пойдет на это и отправит код, злоумышленники получат доступ к личному кабинету и смогут снять все средства со счета", — пояснил Попов.
По этой причине эксперт настоятельно рекомендует всем обладателям банковских карт установить для себя жесткое правило: не делиться информацией о таких кодах и избегать их передачи третьим лицам, пишет progorod43.ru.