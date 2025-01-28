Зима еще даже не началась: Вильфанд рассказал, когда нагрянут сумасшедшие морозы
- 00:20 29 января
- 16+
- Служба новостей
Жители России готовятся к настоящим погодным качелям. В начале следующей недели страну ждут резкие перепады температуры: от суровых морозов на северо-востоке до аномального тепла на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в беседе с ТАСС.
Суровые морозы атакуют северо-восток
Жителям Чукотки и Камчатки стоит утепляться: температура здесь опустится ниже нормы на 5–11 градусов. Ночные морозы достигнут экстремальных значений, что потребует повышенной осторожности и подготовки к холодам.
Аномальное тепло на юге Дальнего Востока
В то же время в Приморском крае, Амурской области, Якутии и Хабаровском крае прогнозируется аномально теплая погода. В южных районах Якутии температура поднимется на 8–10 градусов выше нормы и составит около -15 °C. Такое потепление для конца января — настоящая редкость.
Снегопады в Приморье
Приморский край готовится к мощным снегопадам 27–28 января. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, сильный снег ожидается во Владивостоке и Хасанском районе. Жителей региона предупреждают о возможных трудностях на дорогах и ухудшении видимости.
Погодные контрасты Москвы
На фоне этих событий Москва продолжает удивлять теплом. Январь 2025 года может стать вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Температура в столице превышает норму на 8–10 градусов, а дневные показатели достигают +4 °C. Это больше напоминает апрельскую погоду.