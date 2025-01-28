В Сыктывкаре на площадке "под часами" сняли качели по иску прокуратуры и решению суда

В Сыктывкаре по решению суда демонтировали качели на площади возле часов. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на мэрию города.

Прокуратура обратила внимание, что данные качели должны соответствовать стандартам для детского игрового оборудования согласно ГОСТ. Стандарты включают необходимость наличия мягкого покрытия в зоне игры и специальных требований к конструкции качелей.