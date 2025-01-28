В Сыктывкаре на площадке "под часами" сняли качели по иску прокуратуры и решению суда
- 13:45 28 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре по решению суда демонтировали качели на площади возле часов. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на мэрию города.
Прокуратура обратила внимание, что данные качели должны соответствовать стандартам для детского игрового оборудования согласно ГОСТ. Стандарты включают необходимость наличия мягкого покрытия в зоне игры и специальных требований к конструкции качелей.
На площади под часами установили качели с документами, не подпадающими под ГОСТ для детских малых архитектурных форм. Из-за этого там не сделали мягкое покрытие, а на табличках указали, что дети могут кататься только под присмотром взрослых, передает "Комиинформ".
Суд поддержал позицию прокуратуры.
Кроме того, городская администрация изучила опыт из других регионов по использованию подобных сооружений и решила, что дополнительное оснащение необходимо. Весной планируется оборудовать зону качелей резиновым покрытием и заменить качели-лодки на качели-скамейки для безопасного и комфортного использования.
До начала работ решено снять качели в соответствии с судебным решением и для обеспечения безопасности посетителей.