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В Коми министр экономического развития региона Евгений Мазур покинул пост

В Коми министр экономического развития региона Евгений Мазур покинул пост Фото пресс-службы Главы Коми

Евгений Мазур снят с поста министра экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми. Врио главы региона Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о его освобождении от должности.

Чиновник находился на этом посту около девяти месяцев.

Евгений Мазур покинул свою должность заместителя председателя правительства и министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми в соответствии с 84 статьей Конституции республики и 7 статьей регионального закона, касающегося исполнительной власти региона и лиц, занимающих государственные должности в системе управления Республики Коми.

По информации пресс-службы главы региона, с 28 января обязанности руководителя этого ведомства временно взяла на себя первый заместитель Министерства экономического развития региона Ольга Турышева.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вице-премьер Эльмира Ахмеева ушла из правительства Республики Коми 8 января 2025 года. Также через две недели был уволен заместитель председателя по инвестициям Антон Виноградов.

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