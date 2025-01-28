В Коми министр экономического развития региона Евгений Мазур покинул пост

Фото пресс-службы Главы Коми

Евгений Мазур снят с поста министра экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми. Врио главы региона Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о его освобождении от должности. Чиновник находился на этом посту около девяти месяцев.

Евгений Мазур покинул свою должность заместителя председателя правительства и министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми в соответствии с 84 статьей Конституции республики и 7 статьей регионального закона, касающегося исполнительной власти региона и лиц, занимающих государственные должности в системе управления Республики Коми.

По информации пресс-службы главы региона, с 28 января обязанности руководителя этого ведомства временно взяла на себя первый заместитель Министерства экономического развития региона Ольга Турышева.