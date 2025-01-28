В Коми из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
- 11:20 28 января
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- Инесса Богатая
В Республике Коми выпадает интенсивный снег. Осадки сопровождаются температурными колебаниями около нуля градусов. Филиалы "Россети Северо Запад" в регионах функционируют в состоянии повышенной готовности.
86 аварийных бригад и 286 единиц техники подготовлены для быстрого восстановления электроснабжения.
78 дизельных генераторов общей мощностью 31, 7 МВт смогут обеспечить резервное питание важным социальным объектам при необходимости.
Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня.
Представители сетевой компании подчеркивают важность соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстояние менее 8 метров и самостоятельно пытаться восстановить электроснабжение.
В связи с ухудшающимися погодными условиями, в Республике Коми введен режим повышенной готовности.
Сообщить о перебоях с электроэнергией и заметных повреждениях энергообъектов можно через единый бесплатный круглосуточный телефон Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных — 220).