В Коми пьяный водитель на снегоходе сбил трех женщин

В селе Уег неподалеку от Усть-Цильмы водитель снегохода марки "Буран" наехал на трёх женщин. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по Коми.

По информации издания, инцидент произошёл 27 января в 19:40. 59-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял снегоходом "Буран", который не имел регистрационных номеров. На улице Центральной, напротив дома №80, водитель сбил трёх пешеходов, находящихся на дороге справа от движения транспортного средства.