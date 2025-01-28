В Коми пьяный водитель на снегоходе сбил трех женщин
- 12:45 28 января
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- Инесса Богатая
В селе Уег неподалеку от Усть-Цильмы водитель снегохода марки "Буран" наехал на трёх женщин. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по Коми.
По информации издания, инцидент произошёл 27 января в 19:40. 59-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял снегоходом "Буран", который не имел регистрационных номеров. На улице Центральной, напротив дома №80, водитель сбил трёх пешеходов, находящихся на дороге справа от движения транспортного средства.
60-летняя женщина получила ушиб правой голени, наличие перелома устанавливается. У 67-летней пострадавшей диагностирован ушиб грудной клетки, а у 48-летней — ушиб правой голени. Женщины не были госпитализированы.
Согласно информации ГАИ, мужчина, управлявший снегоходом, не имел удостоверения тракториста, необходимого для вождения этого вида транспорта.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с настоятельной просьбой следовать правилам безопасности на дорогах. Водители должны учитывать дорожную обстановку и выполнять манёвры только при полной уверенности в безопасности для всех участников движения. Управление транспортом без соответствующего удостоверения влечёт за собой административную ответственность. Также предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом виде, а при повторных нарушениях возможно уголовное наказание.