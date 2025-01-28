В Сыктывкаре администратор гостиницы получил ножевое ранение

В Сыктывкаре ранили администратора гостиницы. Происшествие случилось в поселке Дырнос. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми.

Как передает ведомство, вневедомственная охрана Росгвардии получила сигнал "тревога" от охраняемого объекта. По прибытию на место, правоохранители выяснили, что к администратору гостиницы в Дырносе пришел разъяренный муж и, как утверждается, ударил её ножом в бедро, после чего скрылся. Росгвардейцы вызвали для пострадавшей скорую помощь, которая оказала медицинскую поддержку на месте.