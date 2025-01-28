В Сыктывкаре администратор гостиницы получил ножевое ранение
- 11:45 28 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре ранили администратора гостиницы. Происшествие случилось в поселке Дырнос. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми.
Как передает ведомство, вневедомственная охрана Росгвардии получила сигнал "тревога" от охраняемого объекта. По прибытию на место, правоохранители выяснили, что к администратору гостиницы в Дырносе пришел разъяренный муж и, как утверждается, ударил её ножом в бедро, после чего скрылся. Росгвардейцы вызвали для пострадавшей скорую помощь, которая оказала медицинскую поддержку на месте.
Сообщение с приметами нападавшего было отправлено всем патрулям. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину с соответствующими приметами поблизости от его предполагаемого местожительства. Росгвардейцы задержали местного жителя 1982 года рождения и доставили его в полицию для выяснения обстоятельств. Проводится проверка по данному случаю.
Напомним, В Коми диспетчер Центра медицины катастроф помог спасти годовалого ребенка от удушья. Ребенок проглотил мармелад.