В Коми из-за ОРВИ и гриппа начли закрывать школы
- 08:45 28 января
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- Инесса Богатая
В Республике Коми вновь начали закрывать школы из-за увеличения числа больных детей. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Роспотребнадзор региона.
Через две недели после зимних каникул в 13 муниципальных районах пришлось приостановить учебный и воспитательный процесс.
По информации Роспотребнадзора Коми, за период с 20 по 26 января 2025 года к врачам с симптомами ОРВИ обратились 6001 человек, среди которых 3053 — дети. Дети до 14 лет составляют 50, 9% заболевших, взрослые — 49, 1%. За неделю уровень заболеваемости вырос на 24, 9%, оставаясь все же на 26, 4% ниже эпидемического порога.
Согласно данным от организаций, проводивших исследования на наличие вирусов гриппа и ОРВИ, у больных находятся вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В, а также респираторные вирусы иной природы.
Учитывая показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, с целью уменьшения распространения респираторных вирусов на текущей неделе в 13 муниципалитетах было приостановлено обучение в детских учреждениях. По состоянию на 24 января 2025 года, учебный процесс полностью прерван в двух общеобразовательных школах и частично в 17 классах 14 школ, воспитательный процесс — в восьми группах детских садов, передает "БНК".