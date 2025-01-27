В Коми сотрудники ГАИ за неделю "поймали" 55 пьяных водителей
- 22:45 27 января
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- Инесса Богатая
В течение последней недели сотрудники автоинспекции отстранили от управления транспортом 55 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Восьмерым из них предъявлены обвинения из-за повторного вождения в таком же состоянии.
Только за прошедшие выходные работники Госавтоинспекции Республики Коми задержали 19 водителей, которые были пьяны либо отказались от медицинского освидетельствования.
Наибольшее число нетрезвых водителей было поймано в Сыктывкаре, Усинске и Усть-Цилемском районе.
Управление Госавтоинспекции по Коми напоминает, что вождение транспортом в состоянии опьянения, а также отказ от освидетельствования, влечет за собой административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. При повторном нарушении гражданину грозит уже уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы до двух лет с запретом занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до трех лет.