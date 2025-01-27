В Коми сотрудники ГАИ за неделю "поймали" 55 пьяных водителей

Управление Госавтоинспекции по Коми напоминает, что вождение транспортом в состоянии опьянения, а также отказ от освидетельствования, влечет за собой административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. При повторном нарушении гражданину грозит уже уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы до двух лет с запретом занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до трех лет.