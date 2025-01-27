В Сыктывкаре реконструируют улицу Ленина

В Сыктывкаре планируют обновить улицу Ленина. Для начала работ городская администрация начала резервировать необходимые территории. Об этом сообщает "БНК".

На портале администрации Сыктывкара появилось постановление о резерве земельных участков на улице Ленина. В документе указано, что резервирование проводится для муниципальных потребностей — с целью обновления улицы, и оно будет действовать три года.