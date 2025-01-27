В Сыктывкаре реконструируют улицу Ленина
- 21:45 27 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре планируют обновить улицу Ленина. Для начала работ городская администрация начала резервировать необходимые территории. Об этом сообщает "БНК".
На портале администрации Сыктывкара появилось постановление о резерве земельных участков на улице Ленина. В документе указано, что резервирование проводится для муниципальных потребностей — с целью обновления улицы, и оно будет действовать три года.
Под резервирование попали два участка по адресам улица Ленина, 1 и улица Ленина, 3. Площадь первого составляет 773 квадратных метра, второго — 689 квадратных метров. Они находятся около собора, на пересечении с улицей Свободы. В связи с этим принято решение о запрете передачи этих земель в частную собственность и аренду.
Как передает "БНК", земли резервируются для последующего изъятия у владельцев. Эти участки находятся в зоне общего пользования улицы Ленина и доступны для всех желающих. После изъятия будут определены варианты использования земель, а также сроки проектирования и стройки.
Изъятие участков для обновления улицы Ленина уже вошло в список инвестиционных проектов, финансируемых за бюджетные средства на 2025-2027 годы. В этом документе сказано, что объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Общая сумма составляет 18, 3 миллиона рублей, из них 6, 5 миллиона запланировано на 2025 год.
На зарезервированных территориях сейчас размещены деревянные дома, напротив которых расположена благоустроенная зона — соборный сквер, появившийся в 2022 году. Кроме того, ранее мэрия сообщала о планах по благоустройству участка на улице Свободы, чтобы устроить пешеходный бульвар. Эти участки также резервировали под строительство бульвара.