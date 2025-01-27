Сразу в нескольких районов Коми ожидаются сильные снегопады
- 16:00 27 января
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- Инесса Богатая
Согласно прогнозу Коми центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 часов 27 января до 6 часов 28 января в некоторых юго-западных районах ожидаются обильные снегопады.
Непогода настигнет Прилузский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Койгородский, Усть-Вымский районы. Ожидаются осадки более 6 мм, которые местами могут снизить видимость до 1000-500 метров. В период с 6 часов до 18 часов 28 января в юго-восточных районах (Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский) также прогнозируется интенсивный снег, более 6 мм, с аналогичным ухудшением видимости на некоторых участках.
МЧС России по Республике Коми советует жителям воздержаться от туристических походов, посещения лесов, водных объектов, а также избегать поездок и участия в массовых мероприятиях. В связи с возможными перебоями в энергоснабжении, рекомендуем подготовиться к отключению электричества. Родителям стоит провести беседы с детьми о правилах поведения во время снегопада. Пешеходам следует проявлять большую осторожность на переходах, перекрестках и остановках, избегая резких движений, чтобы водители могли прогнозировать их действия. В условиях сильного снегопада небезопасно отправляться в далекие поездки. Перед такими путешествиями убедитесь в полной зарядке мобильного телефона. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте необходимую дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте машины на проезжей части, что обеспечит свободный проезд снегоуборочной техники и транспорта экстренных служб.
Помните: в случае любой экстренной ситуации важно немедленно связаться со службой спасения, позвонив по номеру "01". Владельцы мобильных телефонов могут набрать "101" или "112". Телефон доверия Главного управления МЧС России в Республике Коми работает круглосуточно: 8(8212) 29-99-99.