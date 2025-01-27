Житель Коми потерял BMW после распития виски

В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело, фигурантом которого стал 31-летний местный житель. Он признан виновным за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Мужчина также имел за плечами административное наказание за отказ пройти медицинскую проверку на опьянение по требованию уполномоченного лица. Обвинение в суде поддерживалось представителем прокуратуры Ухты.