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Житель Коми потерял BMW после распития виски

Житель Коми потерял BMW после распития виски Фото из архива

В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело, фигурантом которого стал 31-летний местный житель. Он признан виновным за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Мужчина также имел за плечами административное наказание за отказ пройти медицинскую проверку на опьянение по требованию уполномоченного лица. Обвинение в суде поддерживалось представителем прокуратуры Ухты.

Как выяснилось, поздно вечером 23 октября 2024 года ухтинец после употребления виски сел за руль автомобиля BMW 528IA и поехал кататься по поселку Водный. Его остановили инспекторы ГИБДД, заподозрив в состоянии опьянения, но водитель отказался проходить медицинское обследование.

Мужчина признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также лишение права занимать должности, связанные с управлением транспортом, сроком на 2 года. Автомобиль BMW 528IA был изъят в пользу государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Расследованием данного дела занимался ОМВД России по Ухте.

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