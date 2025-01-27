Житель Коми потерял BMW после распития виски
- 19:00 27 января
- 16+
- Инесса Богатая
В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело, фигурантом которого стал 31-летний местный житель. Он признан виновным за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
Мужчина также имел за плечами административное наказание за отказ пройти медицинскую проверку на опьянение по требованию уполномоченного лица. Обвинение в суде поддерживалось представителем прокуратуры Ухты.
Как выяснилось, поздно вечером 23 октября 2024 года ухтинец после употребления виски сел за руль автомобиля BMW 528IA и поехал кататься по поселку Водный. Его остановили инспекторы ГИБДД, заподозрив в состоянии опьянения, но водитель отказался проходить медицинское обследование.
Мужчина признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также лишение права занимать должности, связанные с управлением транспортом, сроком на 2 года. Автомобиль BMW 528IA был изъят в пользу государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу. Расследованием данного дела занимался ОМВД России по Ухте.