Коми стал более привлекателен для поиска работы

Специалисты опубликовали рейтинг субъектов страны по перспективам трудоустройства на начало первого квартала 2025 года. Коми улучшил свою позицию, продвинувшись на семь строчек и заняв 70-е место.

По информации hh.ru, первое место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2025 года получила Амурская область, заработав 77, 40 балла. На втором месте оказалась Республика Татарстан с 77, 30 балла, а на третьем Республика Башкортостан, набравшая 76, 53 балла. В сравнении с началом 2024 года Татарстан опустился на одну позицию (ранее был на первой строчке), в то время как Башкортостан поднялся на две строки (с пятого места).