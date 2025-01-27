Коми стал более привлекателен для поиска работы
- 17:30 27 января
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- Инесса Богатая
Специалисты опубликовали рейтинг субъектов страны по перспективам трудоустройства на начало первого квартала 2025 года. Коми улучшил свою позицию, продвинувшись на семь строчек и заняв 70-е место.
По информации hh.ru, первое место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2025 года получила Амурская область, заработав 77, 40 балла. На втором месте оказалась Республика Татарстан с 77, 30 балла, а на третьем Республика Башкортостан, набравшая 76, 53 балла. В сравнении с началом 2024 года Татарстан опустился на одну позицию (ранее был на первой строчке), в то время как Башкортостан поднялся на две строки (с пятого места).
В топ-10 регионов по перспективам трудоустройства на начало 2025 года также вошли Забайкальский край (76, 19 балла), Курганская область (75, 75 балла), Липецкая область (75, 59 балла), Ленинградская область (74, 83 балла), Тамбовская область (74, 82 балла), Омская область (74, 76 балла) и Еврейская АО (74, 73 балла).
В сравнении с первым кварталом 2024 года, Коми улучшила свою позицию на 7 строчек, достигнув 70-го места с общим баллом 67, 87. Средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла с 59 800 руб. до 77 000 руб. Однако уровень конкуренции среди соискателей также увеличился - с 4, 5 до 5, 4 резюме на одну вакансию, и возросла доля тех, кто не готов к переезду - с 72% до 75%. Наблюдается более позитивная картинка по сравнению, например, с Санкт-Петербургом, который в рейтинге упал на 17 позиций.
Москва традиционно находится во второй половине рейтинга, заняв 66-е место с 68, 76 баллами, потеряв за год одну позицию. Конкуренция за рабочие места в столице выше, чем в большинстве других регионов: 5, 5 резюме на вакансию. Соотношение медианной зарплаты и прожиточного минимума довольно низкое - 100 000 руб. к 25 879 руб.
За прошедший год наибольший прогресс в рейтинге перспектив трудоустройства сделала Тамбовская область, поднявшись с 47 на 8 место. Обратно пропорциональное изменение показал Ненецкий АО, который опустился с 29 на 78 место.