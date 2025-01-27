В Коми семьи получат детские пособия раньше положенного срока
- 16:30 27 января
- 16+
- Инесса Богатая
Региональное отделение Социального фонда России огласило расписание переводов денежных средств детям за январь и пенсий за февраль.
Детские пособия за январь зачислят 3 февраля родителям, которые получают выплаты на банковские счета. В этот день отделение СФР в Республике Коми переведет:
– универсальное пособие для детей до 17 лет,
– ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет,
– пособие на первого ребенка до трех лет.
Семьям, использующим материнский капитал для ежемесячных выплат, средства за январь поступят стандартно — 5 февраля. Родители, совмещающие работу с уходом за ребенком до полутора лет, получат деньги за январь 7 февраля из-за предстоящего выходного 8 числа.
Пенсионные выплаты в Коми за февраль 2025 года от Социального фонда будут распределены следующим образом: 12 февраля средства получат клиенты Сбербанка с фамилиями на А-К, 19 февраля – пенсионеры, обслуживаемые другими банками, а также клиенты Сбербанка с фамилиями на Л-Я.
Те, кто получает пенсии и пособия через почту, будут следовать утвержденному графику, детали которого можно узнать в своем отделении.
За дополнительной информацией можно обратиться в бесплатный единый контакт-центр по номеру 8-800-10-000-01.