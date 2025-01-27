В Коми семьи получат детские пособия раньше положенного срока

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Региональное отделение Социального фонда России огласило расписание переводов денежных средств детям за январь и пенсий за февраль. Детские пособия за январь зачислят 3 февраля родителям, которые получают выплаты на банковские счета. В этот день отделение СФР в Республике Коми переведет:

– универсальное пособие для детей до 17 лет,

– ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет,

– пособие на первого ребенка до трех лет.

Семьям, использующим материнский капитал для ежемесячных выплат, средства за январь поступят стандартно — 5 февраля. Родители, совмещающие работу с уходом за ребенком до полутора лет, получат деньги за январь 7 февраля из-за предстоящего выходного 8 числа.

Пенсионные выплаты в Коми за февраль 2025 года от Социального фонда будут распределены следующим образом: 12 февраля средства получат клиенты Сбербанка с фамилиями на А-К, 19 февраля – пенсионеры, обслуживаемые другими банками, а также клиенты Сбербанка с фамилиями на Л-Я.

Те, кто получает пенсии и пособия через почту, будут следовать утвержденному графику, детали которого можно узнать в своем отделении.