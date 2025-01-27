В Коми утвердят штрафы за нарушение требований выгула собак
- 14:30 27 января
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- Инесса Богатая
На заседании Госсовета Коми рассматривался законопроект, устанавливающий штрафы за неуважительное отношение к животным, согласно информации "Комиинформ".
Как сообщает издание, в течение 2023 года и первой половины 2024-го было зафиксировано более 1600 нарушений.
В соответствии с законопроектом устанавливаются следующие штрафные санкции:
1) за нахождение животных в местах общего пользования многоквартирных домов и нарушение условий их содержания на различных территориях предусмотрены штрафы:
гражданам – от 2 до 2, 5 тысяч рублей;
должностным лицам – от 5 до 6 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 20 до 30 тысяч рублей;
2) за неисполнение обязанностей по уборке за животными в жилых зонах и общественных местах, включая выгул собак, предусмотрены штрафы:
гражданам – от 1 до 1, 5 тысяч рублей;
должностным лицам – от 2 до 3 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 5 до 6 тысяч рублей;
3) за отсутствие регистрации собаки или несвоевременное обновление данных при смене хозяина в ветеринарной службе Республики Коми полагается следующее наказание:
гражданам – от 1 до 1, 5 тысяч рублей;
должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;
4) натравливание домашних животных на других животных и людей (за исключением служебной дрессировки) ведет к штрафу:
гражданам – от 2 до 2, 5 тысяч рублей;
должностным лицам – от 10 до 20 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 40 до 50 тысяч рублей;
5) за выгул собак в общественных местах (за исключением огороженных) без поводка и намордника предусмотрен штраф:
гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;
должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;
6) за выгул собак без сопровождения человека устанавливается штраф:
гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;
должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;
7) за нахождение собак без короткого поводка и намордника в общественном транспорте и общественных местах с большим скоплением людей предусмотрено наказание:
гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;
должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;
8) посещение с собаками торговых заведений, мест общественного питания, медицинских и образовательных учреждений и культурных организаций при наличии запрета карается штрафом:
гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;
должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения в течение года после завершения административного взыскания устанавливаются штрафы:
гражданам – от 2 до 5 тысяч рублей;
должностным лицам – от 40 до 50 тысяч рублей;
юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей.
Этот проект начал действовать с 1 января 2025 года.