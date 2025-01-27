В Коми утвердят штрафы за нарушение требований выгула собак

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На заседании Госсовета Коми рассматривался законопроект, устанавливающий штрафы за неуважительное отношение к животным, согласно информации "Комиинформ". Как сообщает издание, в течение 2023 года и первой половины 2024-го было зафиксировано более 1600 нарушений.

В соответствии с законопроектом устанавливаются следующие штрафные санкции:

1) за нахождение животных в местах общего пользования многоквартирных домов и нарушение условий их содержания на различных территориях предусмотрены штрафы:

гражданам – от 2 до 2, 5 тысяч рублей;

должностным лицам – от 5 до 6 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 20 до 30 тысяч рублей;

2) за неисполнение обязанностей по уборке за животными в жилых зонах и общественных местах, включая выгул собак, предусмотрены штрафы:

гражданам – от 1 до 1, 5 тысяч рублей;

должностным лицам – от 2 до 3 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 5 до 6 тысяч рублей;

3) за отсутствие регистрации собаки или несвоевременное обновление данных при смене хозяина в ветеринарной службе Республики Коми полагается следующее наказание:

гражданам – от 1 до 1, 5 тысяч рублей;

должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;

4) натравливание домашних животных на других животных и людей (за исключением служебной дрессировки) ведет к штрафу:

гражданам – от 2 до 2, 5 тысяч рублей;

должностным лицам – от 10 до 20 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 40 до 50 тысяч рублей;

5) за выгул собак в общественных местах (за исключением огороженных) без поводка и намордника предусмотрен штраф:

гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;

должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;

6) за выгул собак без сопровождения человека устанавливается штраф:

гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;

должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;

7) за нахождение собак без короткого поводка и намордника в общественном транспорте и общественных местах с большим скоплением людей предусмотрено наказание:

гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;

должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей;

8) посещение с собаками торговых заведений, мест общественного питания, медицинских и образовательных учреждений и культурных организаций при наличии запрета карается штрафом:

гражданам – от 1 до 3 тысяч рублей;

должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения в течение года после завершения административного взыскания устанавливаются штрафы:

гражданам – от 2 до 5 тысяч рублей;

должностным лицам – от 40 до 50 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей.