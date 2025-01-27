Получить новые знания, прокачать IT-навыки и выиграть призы: стартует конкурс "Цифровой марафон — 2025"

Регистрация на конкурс открывается 24 января — в преддверии Дня студента — и продлится до 23 марта включительно

Каждый житель России старше 18 лет, независимо от опыта и знаний в IT-сфере, может участвовать в конкурсе "Цифровой марафон " , узнать новое из мира IT, освоить важные навыки и выиграть ценные призы. Общий призовой фонд конкурса — более 3 миллионов рублей. Обучающие материалы для подготовки к конкурсу и задания марафона разработаны с учетом опыта, экспертизы и технологических решений Сбера, "Школы 21" и компании "Нетология".

Участники церемонии открытия "Цифрового марафона" с помощью нейросетевой модели Сбера GigaChat сгенерировали мотивирующее напутствие всем "марафонцам" этого года. А Kandinsky Video — первая российская модель для генерации видео по тексту создала ролик на основе историй амбассадоров "Цифрового марафона".

Регистрация продлится до 23 марта 2025 года включительно. Вначале нужно выбрать одну из трех категорий в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными. Определить свой уровень поможет тестирование на платформе.

Категория " Новичок" — для тех, у кого пока нет опыта, знаний и образования в IT, но есть желание развивать свои цифровые навыки. Три победителя уровня "Новичок" получат умные девайсы и мерч от Сбера и "Школы 21". Также победители и призеры в каждой категории станут обладателями сертификатов на обучение в "Нетологии".

Участникам с начальными знаниями в технологиях и базовыми цифровыми навыками — например, учащимся и выпускникам IT-курсов, студентам технических ссузов и вузов, а также всем, кто занимается самообразованием, — подойдет категория " Исследователь" . За первое место в ней можно получить 500 тысяч рублей.

Категория " Эксперт" предназначена для профессионалов, которые обладают большим опытом в IT, хотят открыть новые горизонты и побороться с сильнейшими за главный приз — 1 миллион рублей за первое место.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Искусственный интеллект — это способ увидеть каждому человеку свой потолок , а потом и приподнять его, потому что без саморефлексии нет развития. Искусственный интеллект — это огромная волна, которая на нас надвигается. И если мы сумеем освоить "доску" и подняться на гребень этой волны, то сможем использовать эту силу для решения насущных человеческих задач. Человек станет более креативным, сможет генерировать абсолютно новые идеи, эффективнее управлять процессами. Участие в нашем "Цифровом марафоне" — возможность сделать новые открытия и принести пользу всему миру. Желаю всем участникам "Цифрового марафона" удачи на этом пути!"

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации: