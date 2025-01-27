Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружков

Стартовал прием заявок от педагогов на участие в новом сезоне проекта "ИИ старт", цель которого — запуск технологических кружков по искусственному интеллекту в образовательных организациях

В ходе проекта "ИИ старт" педагоги, заинтересованные в запуске кружка по искусственному интеллекту, могут пройти бесплатное обучение на курсе повышения квалификации "Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе", где научатся преподавать подросткам основы программирования и машинного обучения, язык Python, анализ данных и т. д. Проект реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

По окончании обучения педагоги получают удостоверение установленного образца от Московского городского педагогического университета (МГПУ), экспертную и информационную поддержку при запуске кружка по ИИ, а в дальнейшем смогут претендовать на получение грантовой поддержки.

Фонд в лице Академии ИИ предоставляет материалы для запуска кружка, программу занятий и осуществляет поддержку педагогов после завершения обучения в Сообществе педагогов, а все запущенные кружки наносятся на карту на сайте Академии ИИ для привлечения школьников к обучению.

В 2025 году запланированы 3 потока обучения для педагогов:

25 февраля – 15 мая

24 марта – 6 июня

21 июля – 10 сентября

Выбрать подходящий поток обучения и подать заявку можно до 17 февраля 2025 года на сайте Академии искусственного интеллекта.

Проект "ИИ Старт" реализуется с 2022 года. В 2024 году заявки подали 930 педагогов из 81 региона РФ, а также из Беларуси и Казахстана. Запущено 106 кружков, в которых обучается более 1600 детей. Всего за время реализации проекта запущено 234 кружка.

По итогам реализации проекта в 2024 году педагоги отметили высокий уровень предоставляемых материалов и доступность программы обучения для любого уровня знаний.

Станислав Фокин, методист Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ивановской области "Солярис", участник проекта "ИИ Старт" 2024 года: