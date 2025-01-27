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    Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружков

    Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружковФото Sber

    Стартовал прием заявок от педагогов на участие в новом сезоне проекта "ИИ старт", цель которого — запуск технологических кружков по искусственному интеллекту в образовательных организациях

    В ходе проекта "ИИ старт" педагоги, заинтересованные в запуске кружка по искусственному интеллекту, могут пройти бесплатное обучение на курсе повышения квалификации "Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе", где научатся преподавать подросткам основы программирования и машинного обучения, язык Python, анализ данных и т. д. Проект реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

    По окончании обучения педагоги получают удостоверение установленного образца от Московского городского педагогического университета (МГПУ), экспертную и информационную поддержку при запуске кружка по ИИ, а в дальнейшем смогут претендовать на получение грантовой поддержки.

    Фонд в лице Академии ИИ предоставляет материалы для запуска кружка, программу занятий и осуществляет поддержку педагогов после завершения обучения в Сообществе педагогов, а все запущенные кружки наносятся на карту на сайте Академии ИИ для привлечения школьников к обучению.

    В 2025 году запланированы 3 потока обучения для педагогов:

    • 25 февраля – 15 мая

    • 24 марта – 6 июня

    • 21 июля – 10 сентября

    Выбрать подходящий поток обучения и подать заявку можно до 17 февраля 2025 года на сайте Академии искусственного интеллекта.

    Проект "ИИ Старт" реализуется с 2022 года. В 2024 году заявки подали 930 педагогов из 81 региона РФ, а также из Беларуси и Казахстана. Запущено 106 кружков, в которых обучается более 1600 детей. Всего за время реализации проекта запущено 234 кружка.

    По итогам реализации проекта в 2024 году педагоги отметили высокий уровень предоставляемых материалов и доступность программы обучения для любого уровня знаний.

    Станислав Фокин, методист Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ивановской области "Солярис", участник проекта "ИИ Старт" 2024 года:

    "Контент, предоставленный для ведения кружка, получил высокую оценку как со стороны педагогов, так и со стороны детей. Благодаря этим материалам удалось достичь значительных успехов. Например, один из учеников стал победителем Национальной технической олимпиады Junior в направлении "Технологии и Искусственный интеллект", а другой успешно участвует в этой олимпиаде и разработал проект в рамках программы "Сириус.ИИ".

    Кроме того, по материалам курса была организована трехдневная интенсивная смена, в рамках которой дети создали дорожные карты своих проектов и получили базовые знания об использовании искусственного интеллекта, а также о базовых моделях классификации и регрессии. Это подтверждает эффективность предоставленных материалов и их способность вдохновлять молодежь на творческие и научные достижения. Дети, участвующие в программе, оставили множество положительных отзывов. Они отмечают, что материалы понятны, интересны и вдохновляют на создание собственных проектов. Даже участники интенсивной смены выразили желание продолжить обучение и углубить свои знания в области искусственного интеллекта".

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